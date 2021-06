Nessun rancore con Donnarumma, il top è Maldini. A tutto Gazidis: le parole dell'ad del Milan

Giornata di interventi illustri, quella che è appena andata in archivio. Tra gli altri è intervenuto anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Intervistato dal Corriere dello Sport, il massimo dirigente rossonero ha toccato vari punti tra i principali d'interesse nell'ambiente milanista. Inevitabile soffermarsi su Donnarumma e Raiola, coi quali giura però di non aver nessun rancore. La verità, a leggerlo, è che sembra avere una fiducia smisurata nel suo ds Maldini, definito di livello top. Nell'intervento di Gazidis a tutto campo c'è stato modo anche di tornare sulla querelle Superlega, progetto da lui definito di fatto archiviato, non però come i problemi che avevano portato a quella situazione. I problemi restano gli stessi, insomma, ma questo Milan può guardare al futuro con un pizzico di serenità in più.