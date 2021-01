Porte girevoli in casa Milan: Conti saluta e riabbraccia D’Aversa a Parma

Il Milan chiude una domenica da regina assoluta del calciomercato. I rossoneri, che hanno definito l’arrivo di Mario Mandzukic e sono a un passo dal chiudere anche per Fikayo Tomori, sono infatti pronti a salutare Andrea Conti. Nonostante i tentativi della Fiorentina, il Diavolo ha infatti trovato l’accordo col Parma per il trasferimento, in prestito con obbligo di riscatto, del laterale scuola Atalanta. Che a sua volta ha detto sì, anche perché in Emilia ritroverà Roberto D’Aversa, l’allenatore che l’ha lanciato in Serie B ai tempi del Lanciano. Visite mediche e firma martedì o al massimo mercoledì: in piena emergenza difensiva, il Milan infatti tiene Conti per la trasferta di Cagliari. Poi il via libera.