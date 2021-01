Progetto Superlega svelato, ma in Italia raccoglie solo critiche. Cairo: "Non esiste"

Barcellona e Real Madrid: ka “santa alleanza” tra le due big del calcio spagnolo sarebbe all'origine della Superlega Europea, della sua idea almeno, anche se in questo momento il ruolo di frontman sarebbe affidato a Florentino Perez (che non a caso nei giorni scorsi ha incontrato Andrea Agnelli). Le inglesi sono in prima fila, il Bayern contrario. In Italia coinvolto il Milan, ma il programa è quello di coinvolgere 20 grandi dei Big Five, i cinque grandi campionati europei: 15 sarebbero iscritte di diritto anche perché iscritte a una costituenda società, altre cinque invitate ogni anno. Si affronterebbero in una sorta di NBA del calcio: prima due gruppi da dieci, poi fase a eliminazione diretta. In Inghilterra, le squadre più attive in tal senso sarebbero Manchester United e Liverpool, mentre in Serie A, i club italiani invitati sarebbero tre: verosimilmente Inter, Juventus e Milan.

CAIRO TOTALMENTE CONTRARIO: "E NON AVREBBE NEANCHE TANTO SEGUITO" - Cairo non ha dubbi e oggi ha espresso chiaramente la propria posizione al riguardo: "Sull'idea di una Superlega mi ero già espresso un anno e mezzo fa in maniera molto, molto negativa. Ero uno dei maggiori oppositori, insieme, fra gli altri, al capo della Liga Spagnola. La cosa si era fermata, ogni tanto ritorna, ma la FIFA fa molto bene ad essere decisa e dura sul tema. È molto importante preservare i campionati nazionali con la loro tradizione e storia. Non penso nemmeno che una Superlega Europea avrebbe così tanto seguito da parte del pubblico".