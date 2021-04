Punizione finita: McKennie, Arthur e Dybala tornano ad allenarsi. Salvo sorprese col Napoli ci saranno

La cena galeotta è costata caro a McKennie, Arthur e Dybala. Oltre alla sostanziosa multa, i tre giocatori della Juventus sono stati poi esclusi dalla lista dei convocati per la gara con il Torino, terminata poi con il punteggio di 2-2. Un errore che che è costato caro alla Juventus, con mister Pirlo che non ha potuto avere due pedine preziose in mezzo al campo nel derby col Toro e non ha potuto contare neanche sul ritrovato Dybala, assente da lungo tempo e che era pronto a tornare in campo proprio le match con i ragazzi di Nicola. La "punizione", almeno per quanto riguarda gli allenamenti, si è conclusa nel giorno di Pasqua.

I tre giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo e salvo clamorose sorprese, saranno a disposizione di Andrea Pirlo per il delicato match con il Napoli.