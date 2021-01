Questa Samp vale la sinistra. Da Audero all'attacco: a Parma un'altra bella prova di gruppo

vedi letture

Un'altra bella serata per la Sampdoria di Ranieri, che esce vincitrice dal confronto del Tardini e chiude il suo girone d'andata nella parte sinistra della classifica. A segno sono andati Yoshida (primo gol italiano e di un asiatico per la Samp) e Keita Balde, ma quella blucerchiata è stata - anche questa volta - l'ennesima, ottima prova collettiva. Dal portiere Audero fino agli attaccanti, tutti hanno avuto un ruolo centrale nella conquista di tre punti che lanciano la squadra di Genova ben oltre il mero obiettivo di salvarsi. Da tradizione, Ranieri mantiene però ben saldi i piedi a terra e nel post-partita, oltre a complimentarsi un po' con tutti e glissare in parte sulla domanda di quando rinnoverà, ha voluto comunque invitare alcuni dei suoi a correggere dei piccoli errori visti a Parma. Certo, con una classifica così arrabbiarsi è utopia, ma per un perfezionista come lui il lavoro non è mai completato.