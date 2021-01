Le pagelle della Sampdoria - Yoshida dalle stalle alle stelle, Keita letale. Audero fa il gatto

Risultato: Parma – Sampdoria 0-2

25' Yoshida; 34' Keita Balde

Audero 7 - Di unghia, da gatto, manda Gervinho sul palo: poco dopo strepitoso nel fermarlo ancora in uscita. Reattivo anche nella ripresa, volando su Kucka.

Bereszynski 6 - Terzo di difesa soffre a tratti Gervinho: Ranieri ci mette poco a capirlo, e lo riposiziona terzino. Da lì percorre canali più sicuri.

Yoshida 7 - Dalle stalle alle stelle: rischia di causare il vantaggio Parma, invece firma quello dei suoi: gioia personale per il suo primo gol italiano.

Colley 7 - Fondamentale la toppa che mette sull'errore del compagno Yoshida, mantenendo il punteggio sullo 0-0. Per com'è andata, vale un gol.

Candreva 6,5 - C'è il suo zampino nell'azione del vantaggio: dal suo destro parte il cross che Cornelius rende assist per Yoshida. Bravo a riciclarsi in più ruoli.

(dall'82' Jankto s.v.)

Silva 6,5 - Quando può giocare di fioretto intrattiene, anche se stasera è richiesta tanta sostanza. Ne offre nella giusta misura per esaltarsi.

(dall'82' Ekdal s.v.)

Thorsby 6 - Solito tuttofare della mediana blucerchiata, si disimpegna in più versioni di se stesso e copre molto bene il campo.

Augello 6 - Ordinato, centellina le scorribande offensive con il chiaro intento di non scoprire il fianco. Le poche volte che spinge è poco preciso.

Ramirez 6,5 - Ci mette un po' a carburare, poi ruba palla a Hernani e manda Keita Balde sulla via del gol. Ranieri gli risparmia gli ultimi venti minuti.

(dal 70' Verre 6 - Entra nel giro di pochi minuti nel vivo del gioco, gestendo un buon numero di palloni per raffreddare il finale).

Quagliarella 6 - Si rivela più importante sull'aspetto caratteriale che tecnico: se lo si vede poco nel cuore delle azioni, lo si sente invece costantemente. Serata da guida.

(70' Torregrossa 6 - Messo dentro per mantenere peso nel reparto d'attacco, fa da riferimento anche senza mettersi in mostra).

Keita Balde 7 - Vivace fin dalle prime battute, è rapido e letale a segnare lo 0-2. Nell'esultare si toglie pure qualche sassolino dalla scarpa, poi non esce felicissimo.

(dal 58' Damsgaard 6,5 - Subito pericoloso, ci mette un minuto a impegnare Sepe. Ottimo ingresso il suo, restituisce vivacità alla squadra).

Allenatore: Ranieri 7 - Comincia con la difesa a tre, e quando si rende conto che le cose non girano come vorrebbe, cambia schema e passa a quattro. La mossa, più che altro per un episodio, paga poco dopo e porta i suoi frutti con il raddoppio di Keita poco dopo la mezz'ora. Passa al terzo modulo differente dopo un'ora, scegliendo la comfort zone del 4-4-2 per l'ultima parte del match. Poco da fare, anche stavolta ha avuto ragione su tutta la linea.