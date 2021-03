Ricorso accolto, il Milan avrà Rebic con la Samp. Intanto spuntano 4 nomi per il mercato futuro

La fiducia che si respirava in casa Milan nelle scorse ore ha avuto seguito a Ante Rebic, al netto dell’infortunio all’anca in via di risoluzione, sarà disponibile per la sfida alla ripresa contro la Sampdoria. Il ricorso presentato dalla società rossonera per la squalifica di 2 giornate comminata al croato dopo la gara col Napoli è stato accolto e lo stop ridotto a una sola giornata (già scontata contro la Fiorentina).

Le ultime ore milaniste hanno però vissuto sussulti anche per quel che riguarda il mercato in vista della prossima stagione. Un mercato che, sulla scia dell’ultimo, sarà incentrato principalmente sulla linea verde. In questo senso assumono significato i nomi usciti nelle ultime ore in accostamento al Milan: da Darwin Nunez del Benfica a Jamil Siebert del Fortuna Dusseldorf per arrivare a Vasco Walz del Borussia Dortmund e Imran Louza del Nantes.