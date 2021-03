Milan, occhi su Nunez del Benfica: clausola da 150 milioni ma può partire per molto meno

Il Milan studia Darwin Nunez per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono sul giocatore del Benfica che lo ha prelevato nei mesi scorsi per una cifra di 24 milioni di euro, fissando la clausola a 150. Il rendimento non esattamente travolgente del giocatore potrebbe portare a un addio anticipato, ovviamente a prezzi abbordabili per le casse rossonere.