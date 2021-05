Roma e Fonseca, le strade si dividono: ieri colloquio con Pinto, ma si arriverà a fine stagione

La Roma sta terminando la stagione nel peggiore dei modi possibili, e dopo la rovinosa caduta di Old Trafford la valanga prosegue anche in campionato. La Sampdoria si aggiunge alla lunga lista di squadre che hanno banchettato contro i giallorossi ed infliggono l’ennesimo colpo ad una gestione tecnica esautorata dalla società ben prima di quanto accaduto sul campo. La Roma pensa al futuro e Sarri resta in assoluta pole position, l'addio a Paulo Fonseca è scontato dopo quanto successo in questo finale di annata.

L'INCONTRO A TRIGORIA - Paulo Fonseca è stato avvistato a Trigoria col suo procuratore Marco Abreu nel giorno libero della Roma, all'indomani del ko contro la Sampdoria. Il tecnico portoghese, che non verrà confermato per la prossima stagione, ieri ha avuto un lungo colloquio con Tiago Pinto, della durata di circa 50 minuti. Non è previsto alcuno stravolgimento immediato, le parti proseguiranno insieme per le prossime quattro partite e poi si separeranno. Ecco il video del nostro inviato.