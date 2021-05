Sami Khedira si ritira a 34 anni. Ha vinto tutto e ha giocato con qualsiasi tecnico: maledetto fisico

Soltanto otto presenze con lo Schalke 04. Quarantré complessive nelle ultime tre stagioni, quelle in cui il talento di Sami Khedira ha nuovamente ceduto il passo agli infortuni e all’età che avanzava. A darne la notizia è stato proprio il club tedesco, che a febbraio lo aveva accolto dalla Juventus: ad appena 34 anni, Khedira lascia il calcio giocato. In carriera ha vinto praticamente tutto: la Champions League col Real Madrid, il Mondiale con la Germania. Titoli nazionali in Spagna e Italia: cinque Scudetti con la Juventus, più tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe in bianconero. 145 presenze e 21 gol con la Vecchia Signora, 161 gare e 9 marcature con le merengues. 77 apparizioni e 7 reti con la nazionale tedesca. Uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, frenato da un fisico non sempre all’altezza delle capacità: ha giocato con qualsiasi allenatore abbia avuto, e questo non può essere un caso.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021