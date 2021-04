Sampdoria, Crotone sconfitto senza mai accelerare. E Ranieri si mette alle spalle Juric

Tre punti col minimo sforzo. Dopo aver vinto e convinto in casa contro l'Hellas Verona sabato scorso, la Sampdoria di Claudio Ranieri questa sera ha battuto il Crotone senza mai premere il piede sull'acceleratore, superando in classifica proprio i tanto acclamati scaligeri di mister Juric a quota 42 punti (nono posto).