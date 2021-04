Quagliarella-gol, la Samp espugna Crotone col minimo sforzo e supera in classifica il Verona

L'intramontabile Fabio Quagliarella decide la gara tra Crotone e Sampdoria allo "Scida", valida per questo 32° turno infrasettimanale di Serie A, e trascina così i blucerchiati al nono posto in classifica, addirittura sopra il tanto acclamato Hellas Verona di Juric. Squali, invece, sempre più vicini alla retrocessione aritmetica, ultimi in graduatoria con appena 15 lunghezze.

Le scelte degli allenatori - 3-5-2 per Cosmi con la coppia d'attacco Simy-Messias. A centrocampo fiducia a Zanellato, Cigarini ed Henrique. Sul fronte opposto, 4-4-2 per la Sampdoria di Ranieri con Gabbiadini e Quagliarella come tandem offensivo. Titolare Candreva sulla destra, Tonelli e Colley i centrali di difesa.

Parola d'ordine: equilibrio - Il primo sussulto dell'incontro arriva al 2', con un colpo di testa di Candreva che finisce abbondantemente alto. Quagliarella scalda i guantoni di Cordaz al 9', un minuto più tardi Messias impegna invece Audero dopo una bella cavalcata di Reca sulla sinistra. L'occasione più ghiotta giunge al 20', con un piattone di Simy da buona posizione che resta però troppo centrale. I minuti scorrono veloci, con nessuna delle due compagini che riesce a prendere il sopravvento e le occasioni da rete latitano quindi da entrambe le parti. Gabbiadini ci prova al 27', tagliando sul primo palo coi giusti tempi e mandando di testa a lato sul fondo. Cigarini al 37' viene ammonito per una trattenuta proprio sull'attaccante avversario, poi gli squali reclamano un rigore per una presunta trattenuta di Colley su Messias in area di rigore. Niente di irregolare secondo il signor Paterna, che - dopo aver consultato il VAR - manda così tutti negli spogliatoi col risultato parziale di 0-0 al 45'.

Tasso tecnico nettamente differente - Pronti-via e allo "Scida" cambia la partita. Merito in primis di mister Ranieri, che allarga sulla destra Gabbiadini con una mossa tattica che in otto minuti porta già i risultati sperati: errore di Luperto in fase di rimessa dopo un'intuizione in profondità firmata Candreva, l'attaccante ex Napoli e Bologna soffia la palla al difensore e disegna una traiettoria al bacio che bomber Quagliarella è bravo a deviare in rete con un'acrobazia sotto porta. Sampdoria avanti e squali costretti, dunque, a inseguire. Ci si aspetterebbe una reazione, ma sono ancora i blucerchiati a creare le azioni più importanti del match. Gabbiadini impegna Cordaz sul primo palo al 57', poi sale ancora in cattedra Quagliarella che fra il 63' e il 71' chiama il portiere avversario agli straordinari con ben due velenose conclusioni di destro. Mister Cosmi nel finale rimescola un po' le carte in gioco, però la risposta del suo Crotone è più d'orgoglio che ponderata, "limitandosi" a un gran destro alto di Zanellato al 78' e, soprattutto, a un erroraccio sotto rete di Simy nel finale (complice anche l'intervento di Audero). Niente da fare così per la truppa calabrese, sconfitta col minimo sforzo dalla Samp e conseguentemente sempre più ultima in classifica.

La classifica aggiornata - La Samp vince ancora dopo il successo col Verona, superando proprio gli scaligeri e piazzandosi al nono posto in classifica con ben 42 punti. Sono appena 15 invece le lunghezze in graduatoria del Crotone, che stasera ha perso la sua venticinquesima partita in 32 giornate di Serie A.