Sprofondo bianconero a San Siro: la Juventus di Pirlo crolla nel derby d’Italia

Peggio di così, non si poteva fare. Se lo dice Andrea Pirlo c’è da crederci. La Juventus perde 2-0 in casa dell’Inter, il tecnico bianconero viene surclassato nel confronto diretto con l’allenatore che l’ha ispirato a fare questo mestiere. Dopo il derby di Roma, anche quello d’Italia non ha storia dall’inizio alla fine: gli unici squilli bianconeri sono il gol annullato a Ronaldo nei primissimi minuti e quello sfiorato da chiesa negli ultimi. Nel mezzo, un soliloquio nerazzurro, incentrato soprattutto sul divario tra i rispettivi centrocampi: è ancora lì in mezzo, che la Vecchia Signora fatica. Anche se, per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo, Cristiano Ronaldo fa la comparsa e poco più a San Siro. Contro il Milan erano bastati i suoi compagni, contro l’Inter non ci vanno neanche vicini. Un blackout che fa il paio con il pesante KO casalingo contro la Fiorentina e che rimette ancora una volta in discussione le aspettative di classifica della Vecchia Signora, che domani potrebbe scivolare a -10 dal Milan capolista e intanto vede comunque le due milanesi a sette punti di distanza. Serata da difficile da mandare giù, col DNA che sembra smarrito sul manto erboso del Meazza. E i cicli, dice Chiellini, finiscono. La Juve prova a mantenerlo aperto anche oltre i suoi limiti fisiologici. Chissà.