Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico

L’Inter va sotto, rimonta, vince. Questa volta il pareggio del Napoli a Parma non allontana i nerazzurri dallo scudetto (l’anno scorso 0-0 al Tardini, ma Inzaghi non superò la Lazio a San Siro), anzi: la squadra di Cristian Chivu batte il Como con il risultato di 4-3 e si avvicina al ventunesimo tricolore della sua storia. Decidono le doppiette di Denzel Dumfries e Marcus Thuram (8 in pagella per entrambi), che consentono all’Inter di portarsi a +9 su Antonio Conte, a sei giornate dalla fine.

Cesc Fabregas non fa drammi. Come spesso gli capita, il tecnico spagnolo sottolinea la prestazione dei suoi: “Mi tengo una buona prestazione, abbiamo fatto errori da squadra giovane. Due anni fa ho provato a fare un’amichevole con l’Inter, era un sogno per noi meno di ventidue mesi fa. Ora sembra che dobbiamo battere l’Inter, o giocare molto meglio di noi. Noi sappiamo chi siamo, c’è tanta strada da fare e siamo solo all’inizio di dove io ho in testa possano arrivare questa società e questa squadra”.

Cristian Chivu ironico. L’allenatore nerazzurro, invece, manda un fiore proprio a Conte e Allegri, quando gli chiedono dello scudetto ormai imminente: “Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions, anche noi ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Abbiamo ancora punti da fare per tagliare il nostro traguardo e raggiungere il posizionamento in zona Champions”. Da segnalare - ma Chivu non ci è tornato - i fischi a Bastoni e anche a Barella, che ha salutato il pubblico del Sinigaglia facendo il gesto del 4 con la mano.