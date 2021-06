Totti chiude alla Roma: "Il mio telefono è spento". Poi lo scambio di complimenti con Mou

Lo storico capitano giallorosso Francesco Totti, intervistato nel giorno giorno in cui è stato presentato come Ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha chiuso categoricamente le porte a un suo possibile ritorno alla Roma: "Futuro in giallorosso per me? Non ho parlato con nessuno con la Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento", le sue dichiarazioni riportate dal CorrieredelloSport.it.

Non è mancata poi neanche una battuta, da tifoso, sull'approdo di mister José Mourinho alla guida dei capitolini: "Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Se mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui? Quando ero più giovane sì". Belle parole alle quali lo stesso tecnico portoghese ha risposto poche ore dopo via Instagram: "Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo... Allenarti sarebbe stato un piacere #UnCapitano", lo scambio di complimenti tra i due.