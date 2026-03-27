Tutto facile per l'Italia U21 contro la Macedonia del Nord. Baldini dopo il 4-0: "Siamo forti"

La Nazionale Under 21 prosegue con un successo il suo cammino nelle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26ª edizione dell'Europeo di categoria. Al ‘Castellani’ di Empoli, infatti, i ragazzi di Silvio Baldini battono 4-0 la Macedonia del Nord.

A segno per l'Italia tanta Serie A. Al primo vero affondo, gli azzurri passano in vantaggio con l'inserimento di testa di Ndour, centrocampista della Fiorentina, che sfrutta la palla messa in mezzo dal milanista Bartesaghi. Il raddoppio arriva al 49' con la firma del capitano Lipani, centrocampista del Sassuolo, dopo un minuto è Ekhator (Genoa) a siglare il 3-0, il 4-0 finale è invece di Fini (di proprietà del Genoa ma in prestito al Frosinone).

Queste le parole del ct Silvio Baldini, riportate dai canali ufficiali della FIGC: "Dall'1-0 in Macedonia a stasera la squadra è cresciuta, anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova. La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club. Nell’intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani (oggi, ndr) pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia".

L'Italia raggiunge dunque la Polonia a 18 punti, al comando della classifica del Gruppo E (i polacchi hanno una partita in meno). La prima classificata nel girone, ricordiamo, si qualifica direttamente a Euro 2027, la seconda va ai playoff.

La classifica del girone E

Polonia 18

Italia 18

Montenegro 9

Svezia 9

Macedonia del Nord 3

Armenia 0