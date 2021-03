Un'ex tira l'altra: Fonseca non ha scelta, affronterà ancora il passato. Pellegrini parla del rinnovo

A Paulo Fonseca non piace affrontare le proprie ex. Ma dopo il Braga, la sua Roma questa sera si troverà davanti lo Shakhtar Donetsk, squadra da cui il tecnico portoghese è arrivato nella Capitale. Le buone notizie in vista dell’andata degli ottavi di finale arrivano dagli infortunati, con Edin Dzeko che si è allenato in gruppo ed è stato convocato, così come Roger Ibanez. Chi è rimasto fuori è Juan Jesus, che dopo il contatto stretto dei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Il brasiliano era in isolamento dalla trasferta di Firenze, per questo la squadra non avrà ripercussioni.

Nelle scorse ore lo stesso Fonseca, accompagnato da Lorenzo Pellegrini, ha parlato in conferenza stampa: “Lo Shakhtar è la squadra più forte d’Europa in contropiede”, ha ammesso il portoghese nella sua analisi della vigilia. Predica attenzione anche Pellegrini, che nell’incontro con la stampa si è anche soffermato sulla questione rinnovo contrattuale: “Il progetto dei Friedkin è ambizioso e io sono felice di farne parte”.