Roma, le ultimissime da Trigoria: Dzeko ha iniziato rifinitura in gruppo, ok anche Ibanez

Buone notizie per la Roma di Fonseca, impegnata in questi minuti a Trigoria per la rifinitura in vista della sfida di Europa League contro lo Shakthar Donetsk in programma domani all'Olimpico. Edin Dzeko, infatti, ha iniziato la seduta assieme al resto del gruppo, così come Ibanez (al secondo allenamento in squadra dopo ieri). Fazio ancora a parte (ma il difensore non fa comunque parte della lista UEFA, ndr), lavoro individuale per Zaniolo e Veretout.