Un ko che fa male per la Fiorentina. Ritiro e silenzio stampa, la strada per la salvezza è in salita

vedi letture

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Una sconfitta, quella subita sul campo del Sassuolo, destinata a far parlare a lungo sulle rive dell'Arno e non solo. 3-1 il punteggio finale in favore dei neroverdi, dopo che la squadra di Iachini era passata in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Bonaventura. Poi il crollo nella ripresa, gli errori in difesa e la doppietta di Berardi dal dischetto prima del sigillo finale di Maxime Lopez. Decisivo, in negativo, German Pezzella, il peggiore dei suoi: 4,5 il voto nelle pagelle targate TMW.

Al termine della sfida i vertici viola hanno preso una decisione: silenzio stampa e squadra in ritiro. La strada per la salvezza è davvero in salita per la Fiorentina.