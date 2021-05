Una conferma giusta ma non scontata. Il Cagliari riparte da Leonardo Semplici

Alla fine il merito ha vinto sulla voglia di puntare sul big name. Leonardo Semplici è e sarà ancora il tecnico del Cagliari. Un finale non certo scontato, dopo le insistenti voci dei giorni scorsi. Ma che alla fine premia il tecnico che in questa stagione ha prima rivitalizzato e poi salvato con relativa tranquillità un Cagliari che molti davano già per spacciato. Nel pomeriggio di ieri l’allenatore fiorentino ha incontrato, a Milano, il presidente Tommaso Giulini. “L'incontro è andato bene, tutto a posto”, ha spiegato lo stesso Semplici all’uscita dagli uffici milanesi dei sardi. Una prima indicazione a cui ha fatto seguito la conferma del numero uno del club: “Ripartiamo da Semplici, mai stati dubbi”. E così anche il Cagliari, nonostante le voci, ha già la certezza della panchina del prossimo anno.