TMW - Cagliari, Semplici: "Mai dubbi sulla mia permanenza. Da domani la programmazione"

Intercettato dal nostro inviato, Leonardo Semplici analizza l'esito dell'incontro avuto con il presidente Giulini: "L'incontro è andato bene, tutto apposto. Se sarò ancora sulla panchina del Cagliari? Penso di si, penso sia tutto a posto. Non c'è mai stato nessun dubbio. Da domani penseremo alla programmazione". Per l'ex SPAL dunque futuro ancora in Sardegna e in Serie A, alla guida di Joao Pedro e compagni dopo la miracolosa salvezza colta in questa stagione.