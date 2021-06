Verratti o Locatelli, attacco titolare e Acerbi dietro. Pochi i dubbi di Mancini per Italia-Austria

vedi letture

L'Italia si prepara ad affrontare l'Austria negli ottavi di finale degli Europei, questa sera a Wembley, e restano pochi i dubbi del ct Roberto Mancini. Si è allenato in gruppo ma non giocherà titolare Chiellini: ci sarà Acerbi al suo posto al fianco di capitan Bonucci, terzini Di Lorenzo (più di Toloi) e Spinazzola davanti a Donnarumma. In mediana un grande dubbio: ancora Verratti o torna Locatelli? Al momento è 50-50, mentre Jorginho e Barella sono diretti verso due posti da titolari. Non sembrano esserci ballottaggi davanti: Berardi e Insigne sono attesi ai fianchi di Immobile.