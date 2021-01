Visite mediche e firma, il Milan accoglie Meité: è stato il giorno del centrocampista

Il Milan abbraccia Soualiho Meité. Quello che si è appena concluso è stato a tutti gli effetti il primo giorno in rossonero del centrocampista, prelevato dal Torino nell’ambito di un affare in prestito con diritto di riscatto da 9 milioni di euro complessivi. L’ex granata, arrivato ieri sera a Milano, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito per poi spostarsi a Casa Milan, dove poco dopo l’ora di pranzo è infine arrivata la firma sul contratto. Così, Pioli avrà a disposizione, già contro il Cagliari vista l'ufficialità, un centrocampista che unisce muscoli e qualità, un cambio di grande spessore per la mediana milanista.