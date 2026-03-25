Un talento al giorno, Filip Pavić: il primo 2010 della Champions gioca a Monaco

Il primo 2010 della storia della Champions si chiama Filip Pavić ed è un giovane difensore centrale tedesco nato il 19 gennaio 2010 a Freising: di origini croate, è cresciuto nell’accademia del Bayern Monaco dove è approdato nel luglio 2025. Alto e longilineo, con piede destro naturale, si esprime principalmente come centrale difensivo ma può adattarsi anche a terzino destro o mediano difensivo. Dotato di un fisico imponente per la sua età, eccelle nei duelli aerei grazie a buona elevazione e forza, combinando solidità nei contrasti con un ottimo senso della posizione e tempestività negli anticipi.

Uno dei suoi pregi più importanti è la capacità di impostare il gioco dal basso con passaggi precisi e puliti, mostrando tranquillità nella gestione del pallone sotto pressione e una discreta capacità di lettura delle situazioni offensive avversarie. Nonostante i soli 16 anni dimostra già maturità tattica, leadership (è capitano della Germania Under 16) e personalità, qualità che gli hanno permesso di debuttare in prima squadra del Bayern, diventando il più giovane giocatore della storia del club in Champions League contro l’Atalanta nel marzo 2026. La sua progressione fulminea nel vivaio bavarese lo rende uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Nome: Filip Pavić

Data di nascita: 19 gennaio 2010

Nazionalità: tedesco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Leonardo Bonucci

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