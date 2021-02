Un talento al giorno, Filip Stevanovic: il City ha già bloccato il nuovo Tadic

Il Mannchester City si è dedicato per lo più all'acquisti di giovani stelle nella recente sessione invernale: preso in particolare l’attaccante Filip Stevanovic dal Partizan Belgrado, classe 2002. Operazione da 8 milioni, il giocatore rimarrà per tutta questa stagione al Partizan in prestito, ma ha giù firmato un contratto di quattro anni e mezzo a decorrere da gennaio. Nato a Užice il 25 settembre del 2002, questa giovane e promettente ala sinistra è cresciuta a Arilje, nel sud della Serbia e ha iniziato a dare i primissimi calci ad un pallone nel Vranić, piccolo club da dove è stato prelevato dal Partizan quando era bambino: parliamo di un attaccante estremamente tecnico ma anche rapido, che sicuramente dovrà lavorare un po' sul proprio fisico ma che si preannuncio già molto promettente.

Nome: Filip Stevanovic

Data di nascita: 25 settembre 2002

Nazionalità: serbo

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Partizan Belgrado

Assomiglia a: Dusan Tadic