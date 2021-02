Un talento al giorno, Jamal Musiala: il futuro del Bayern ha fatto piangere la Lazio

Lunghe leve, tecnica sublime, atletismo da Bayern Monaco: il 17enne anglo-tedesco Jamal Musiala è stato uno dei grandi protagonisti della sfida vinta ieri dal Bayern Monaco contro la Lazio all'Olimpico, una sfida che ha messo in forte discesa la qualificazione ai quarti di Champions dei bavaresi. Parliamo di un trequartista capace di abbinare qualità e quantità, dotato di un destro preciso e violento, ma anche di grande eleganza nelle movenze. Non ha paura di cercare la giocata più difficile, come ha imparato anche ieri Reina, un bel biglietto da visita per chi è considerato un futuro fuoriclasse del Bayern.

Nome: Jamal Musiala

Data di nascita: 26 febbraio 2003

Nazionalità: anglo-tedesco

Ruolo: trequartista

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Thierry Henry