Un talento al giorno, Marc Guehi: l'ennesimo Blue costretto ad emigrare

Marc Guehi: l'ennesimo Blue costretto ad emigrare

Il Chelsea ha colpito ancora: l'academy dei Blues ha sfornato talenti a ripetizione nell'ultima decade e Marc Guehi è uno di questi. Come diversi suoi ex compagni ha sfondato lontano da Stamford Bridge, in Galles. Tatticamente parliamo di un difensore centrale di piede destro, molto forte fisicamente anche se non altissimo (supera di poco il metro e ottanta, ben al di sotto degli standard attuali) e imbattibile nel gioco aereo. Ma il vero punto di forza del classe 2000 inserito nella classifica del CIES come uno dei 21enni più promettenti d'Europa, è l'abilità nel non farsi superare nell'uno contro uno, una caratteristica fondamentale per i giovani difensori.

Nome: Addji Keaninkin Marc-Israel Guehi

Data di nascita: 13 luglio 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Swansea City

Assomiglia a: Sol Campbell