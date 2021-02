Un talento al giorno, Rhys Williams: un van Dijk classe 2001 per i Reds

In casa Reds lo chiamano già il van Dijk del futuro e in effetti l'inglese classe 2001 Rhys Williams ha diverse attinenze con il centrale olandese: gioca al centro della difesa ed è dotato di grande fisicità abbinata ad una buona tecnica di base: l'assenza del suo modello in questa stagione gli ha consentito di accumulare tanti minuti in campo, utili ad accelerare la sua crescita. Ma Williams è soprattutto un abile regista arretrato, essendo dotato di ottima tecnica e in particolare di un lancio lungo davvero preciso.

Nome: Rhys Williams

Data di nascita: 3 febbraio 2001

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Virgil van Dijk