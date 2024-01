Ufficiale Rhys Williams lascia nuovamente il Liverpool e scende di tre categorie

Rhys Williams lascia il Liverpool. Il difensore centrale, 22 anni, si trasferisce al Port Vale (League Two) con la formula del prestito fino al termine della stagione. In questa prima metà di 2023/24, Williams è stato in prestito all'Aberdeen, senza però scendere mai in campo.