Un talento al giorno, Rodrigo Gomes: altro asso portoghese in rampa di lancio

Essugo gli ha "rubato" il titolo di più giovane esordiente della Liga portoghese, ma Rodrigo Gomes rispetto al compagno ha già tre gettoni in più nel massimo campionato lusitano: un classe 2003 di cui sentiremo parlare, lo assicurano praticamente tutti i media portoghesi, anche perché carisma e personalità a questo attaccante esterno del Braga non mancano di certo. Capace di giocare centralmente, come ala destra o sinistra senza preferenze, fa la differenza coi dribbling, i cross e l'accelerazione nello stretto, come tutti i grandi campioni di scuola portoghese.

Nome: Rodrigo Gomes

Data di nascita: 7 luglio 2003

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante laterale o centrale

Squadra: Sporting Braga

Assomiglia a: Ricardo Quaresma