Ufficiale Colpo in difesa per il Wolverhampton: dal Braga viene preso il terzino Rodrigo Gomes

Il Wolverhampton batte un colpo sul mercato. Si tratta di Rodrigo Gomes, terzino destro classe 2003 acquistato per 12 milioni di euro dal Braga e reduce da una stagione in prestito all'Estoril Praia. Di seguito il comunicato ufficiale: "I Wolves hanno completato l'acquisto del giovane esterno portoghese Rodrigo Gomes con un contratto quinquennale dall'SC Braga. Il nazionale Under 21 del Portogallo diventa il secondo acquisto estivo del club, dopo l'acquisto definitivo di Tommy Doyle, mentre continuano i preparativi per la stagione di Premier League 2024/25.

Il trasferimento del ventenne al Molineux arriva sulla scia di una stagione produttiva in prestito all'Estoril, squadra portoghese della massima serie, con la quale ha segnato nove gol e fornito otto assist in 36 partite.

Gomes è stato preso in prestito dall'SC Braga, dove aveva giocato più di 50 volte da adolescente, quattro anni dietro Pedro Neto, che aveva frequentato la stessa accademia prima di partire per Molineux nel 2019.

Sebbene si possano riscontrare somiglianze con Neto, anche lui ala destra veloce e tecnica, Gomes ha diverse sfaccettature nel suo gioco, con le sue caratteristiche che gli conferiscono versatilità, portando ad apparizioni sulla sinistra e come terzino esterno.

Lavoratore duro e disposto a coprire il terreno, Gomes ha rappresentato sei diversi gruppi giovanili portoghesi, compresi gli Under 21, fino a marzo, e ha giocato a calcio europeo nei suoi primi giorni al Braga.

Il contratto di Gomes con i Wolves durerà fino al 2029 e contiene un'ulteriore opzione di un anno. Ha completato i test medici martedì e si unirà alla squadra di O'Neil per l'inizio dell'allenamento pre-campionato".