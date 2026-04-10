Un talento al giorno, Víctor Valdepeñas: il prototipo del difensore moderno
Víctor Valdepeñas Talavera, nato il 20 ottobre 2006 a Madrid, è un difensore spagnolo del Real Madrid Castilla (con esordio in prima squadra il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés sotto Xabi Alonso) che incarna il prototipo del difensore moderno ibrido. Alto 1,88 m e rigorosamente mancino, alterna con naturalezza il ruolo di centrale sinistro a quello di terzino sinistro, grazie a un fisico imponente abbinato a una velocità incredibile (picchi superiori ai 34 km/h) e a una resistenza che gli permette sprint ripetuti su tutta la durata della gara. Tecnicamente sicuro sul pallone, eccelle nel controllo orientato e nella progressione, con un tiro “pesante” e potente che richiama lo stile di Federico Valverde.
Nel suo bagaglio tecnico spicca la versatilità tattica: capace di coprire ampie zone di campo e di adattarsi a ruoli più avanzati (fino a ipotetiche incursioni in mediana), Valdepenas mostra una buona lettura del gioco in fase difensiva e una resilienza mentale che gli ha permesso di reagire positivamente anche dopo errori nel debutto senior. La struttura fisica gli garantisce inoltre dominanza nei duelli aerei e una buona capacità di impostazione dal basso, rendendolo ideale per sistemi che richiedono costruzione dal retro.
Nome: Víctor Valdepenas
Data di nascita: 20 ottobre 2006
Nazionalità: spagnolo
Ruolo: difensore centrale
Squadra: Real Madrid
Assomiglia a: Riccardo Calafiori
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