A distanza di 30.084 giorni torna un Fiorentina-Spezia

vedi letture

Venerdì pomeriggio saranno trascorsi 30.084 giorni dal 9 ottobre 1938. Più di ottanta anni fa andò in scena l’ultimo Fiorentina-Spezia in un campionato a girone unico. Era la Serie B e l’incontro terminò col punteggio di 2-2: Celoria al 28’, Cappelli al 32’, Diotallevi al 42’, Benedetti al 66’.

Curiosità: quel match valeva per la quarta giornata del girone d’andata. Quello che aprirà il prossimo turno di Serie A cadrà in occasione della quarta giornata del girone di ritorno.

Primo incrocio nel massimo campionato con i viola squadra di casa. Tutti e 3 i testa a testa, infatti, sono andati in scena in cadetteria. Toscani sempre a punti, con 2 successi (4-1 nel 1929-1930 e 2-0 nel 1930-1931) e il già ricordato segno X

A proposito, anche Spezia-Fiorentina terminò in pareggio, 2-2: Pezzella al 2’, Biraghi al 4’, Verde al 39’, Farias al 75’.

Fra l’altro dando uno sguardo a tutti e 7 i precedenti in campionato fra i due club troviamo una Fiorentina in vantaggio per via delle 3 vittorie e dei 4 segni X ottenuti fino a questo momento.

La compagine di Prandelli ha 22 punti, 16 raccolti al Franchi (4V – 4X – 3P con 11GF e 11GS) terreno che l’ultima volta l’ha vista andare KO per 0-2 con l’Inter. Una sconfitta che ha interrotto una serie positiva interna lunga 6 match, 2 successi e 4 pareggi.

La formazione di Italiano conta 24 punti, 15 totalizzati in trasferta (4V – 3X – 4P con 18GF e 19GS) con un successo nell’ultima uscita, 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre prima c’era stata la sconfitta per 3-4 all’Olimpico giallorosso.

Cooperative del gol: liguri secondi per numero di giocatori mandati a rete in Serie A, 13, toscani quart’ultimi con 10 marcatori differenti.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Fiorentina

1 pareggio

0 vittorie Spezia

8 gol fatti Fiorentina

3 gol fatti Spezia