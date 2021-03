Amarcord: la Lazio vince a Torino e l’Inter perde lo scudetto allo spareggio

Contende al monday night del Meazza il titolo di big match della 26esima giornata di Serie A 2020-2021.

Ma i legami con la capolista Inter non terminano qua…

Perché nella storia degli Juventus-Lazio di campionato ne rintracciamo altri due in questo particolare turno. Il più recente nella stagione 1991-1992, quando Riedle all’83’ e Schillaci al 90’ firmarono l’1-1. A fine stagione la Vecchia Signora sarebbe arrivata seconda, ma primo davanti a tutti si piazzò il Milan.

Il più lontano nel tempo è del 1963-1964. Fu goleada ospite, 0-3: Landoni dopo centoventi secondi, Maraschi al 27’, Morrone tre minuti prima dell’intervallo. Stagione particolare questa, perché a fine torneo Inter e Bologna si giocarono lo scudetto nello spareggio di Roma. E, come tutti sapranno, vinsero i rossoblù. Per i felsinei fu il settimo e ultimo titolo tricolore.

Tornando all’attualità…

La Vecchia Signora è in serie positiva allo Stadium da 2 stagioni contro gli Aquilotti. Dopo il KO patito nel 2017-2018, 1-2 con doppietta dell’ex Immobile, sono arrivati i successi per 2-0 del 2018-2019 (Pjanic e Mandzukic) e per 2-1 dello scorso campionato (doppietta di Ronaldo, Immobile).

Chiusura con focus sul 2021.

I bianconeri nel nuovo anno sanno solo vincere sul proprio campo: 6 su 6 in Serie A con 17 gol marcati e solo 2 incassati. I biancocelesti nei 5 impegni extra Olimpico hanno raccolto 2 successi, 1 pari, 2 stop e il computo delle marcature è in equilibrio, 7 fatte e subite.

L’unica incognita riguarda il peso del turno infrasettimanale, sostenuto dai piemontesi e non dai laziali.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

76 incontri disputati

49 vittorie Juventus

18 pareggi

9 vittorie Lazio

167 gol fatti Juventus

75 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Lazio 3-1, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Lazio 2-1, 34° giornata 2019/2020