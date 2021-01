Atalanta: cambiano gli interpreti ma il risultato è sempre lo stesso

C’è solo 1 precedente Benevento-Atalanta nella Serie A italiana. E’ andato in scena nel 2017-2018, 33esima giornata, 3-0 per gli ospiti. Freuler il primo a marcare, dopo 21 minuti, quindi ecco Barrow al 49’ e Gomez al 67’.

Gettando uno sguardo anche al match del girone d’andata di quel campionato, Atalanta-Benevento, scopriamo che… Gli orobici hanno raccolto tutti e 6 i punti in palio; i campani sono ancora alla ricerca del primo gol; tre dei quattro marcatori di quei due faccia a faccia non vestono più (o quasi) il nerazzurro.

A Bergamo segnò, infatti, Cristante (oggi alla Roma). Dei tre già citati bomber a Benevento solo Freuler potrebbe essere della contesa. Barrow sarà impegnato in Genoa-Bologna. Gomez in attesa di novità dalla sessione di calciomercato che s’è appena aperta.

Un problema che sembra interessare marginalmente le idee di calcio di mister Gasperini. Perché la sua Atalanta è prima nella graduatoria delle coop del gol, con 14 marcatori differenti. Per intenderci a tre giornate dalla fine del girone d’andata ha già eguagliato il valore raggiunto al termine del torneo 2019-2020.

Insomma, cambiano gli interpreti ma il risultato è sempre lo stesso.

La Dea è in serie OK da 6 turni (4 successi più 2 pareggi). Gli Stregoni sono tornati alla vittoria dopo il KO rimediato dal Milan. E fra le due compagini ci sono soltanto 7 punti di differenza in classifica… chi l’avrebbe detto o scritto solo qualche mese fa?

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Atalanta

0 gol fatti Benevento

3 gol fatti Atalanta

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Atalanta 0-3, 33° giornata 2017/2018