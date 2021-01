Atalanta-Parma? Testa e coda come marcatori diversi. E negli ultimi tre match...

E' un'Atalanta in salute quella che stiamo vedendo in questo periodo. La formazione di Gasperini ha ottenuto 11 punti nelle ultime 5 partite riportandosi così a ridosso delle posizioni di classifica che contano. Il Parma invece è in difficoltà e la posizione del tecnico Liverani è in bilico: tre sconfitte nelle ultime tre gare, tre punti ottenuti nelle ultime sei e una vittoria che manca da sette giornate, questi i numeri della crisi degli emiliani.

Il Parma ha vinto solamente cinque volte nelle 29 partite disputate a Bergamo. Ultima affermazione uno squillante 4-0 arrivato il 16 febbraio 2014 con un Cassano sugli scudi. Atalanta che ha vinto le ultime tre sfide interne con i ducali, tra l'altro segnando nove reti e subendone zero.

LA PRIMA E L'ULTIMA - L'Atalanta ha già mandato a segno 14 giocatori diversi in questo campionato. Un record che proietta i nerazzurri in testa a questa classifica particolare. Ma sapete qual è invece l'ultima squadra? Eh sì, proprio il Parma, con soli 6 giocatori diversi ad aver iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un dato che dovrebbe far riflettere sia Liverani che la dirigenza parmense.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A, B E C)

16 vittorie Atalanta

8 pareggi

5 vittorie Parma

48 gol fatti Atalanta

20 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Parma 4-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Parma 5-0