Attenta Atalanta perché fuori casa il Benevento...

vedi letture

Il migliore attacco del campionato, quello dell’Atalanta con 84 centri (media di 2,4/match), ospiterà nel turno infrasettimanale la terz’ultima difesa, quella del Benevento con 71 reti incassate (poco più di 2/match).

Attenzione però a pensare che il destino della sfida sia già scritto.

Nell’unico precedente di Serie A, stagione 2017-2018, i nerazzurri impiegarono ben 75 minuti per violare la porta avversaria e alla fine dovettero accontentarsi di un solo gol: quello dell’oggi romanista Cristante.

Se allarghiamo la nostra analisi dei precedenti anche ai Benevento-Atalanta ci accorgiamo però di avere a che fare con un match fino a oggi a senso unico. Gli orobici, infatti, hanno raccolto tutti e 9 i punti in messi in palio.

I due club stanno vivendo stati d’animo opposti.

Nel 2021 l’Atalanta ha viaggiato a una media di 2,27 punti/match, avendone fatti 50 in 22 impegni. Il Benevento, invece, ha rallentato fino a 0,62 punti/match, con 13 raccolti in 21 gare affrontate.

Ma c’è un dato davvero curioso che riguarda la compagine giallorossa.

Fuori casa ha fatto meglio che in casa: 9 punti contro 4. Lontano dal Vigorito, infatti, ha messo assieme 2 vittorie (fra cui quella davvero illustre in casa della Vecchia Signora), 3 pareggi, 5 sconfitte.

E per continuare a sperare nella salvezza serve fare punti già a Bergamo…

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittorie Atalanta

0 pareggi

0 vittorie Benevento

1 gol fatti Atalanta

0 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Benevento 1-0, 14° giornata 2017/2018