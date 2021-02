C’è un po’ di Milan nell’ultima vittoria del Monza a Vicenza

vedi letture

Nelle ultime tre sfide di campionato ha sempre avuto la meglio il Vicenza.

Anzi, la Nobile Provinciale è in serie positiva quando ospita i brianzoli dal 5-3 della cadetteria 1985-1986. Un striscia di risultati utili arrivata a quota 6 vittorie e 1 segno X, con 14 gol marcati e solo 5 incassati.

L’ultimo successo del Monza, l’unico a ben guardare, è il 2-4 nella Serie C 1981-1982. Un blitz esterno firmato da Galluzzo (doppietta), Peroncini e Bolis.

Curiosità: nella precedente stagione, 1980-1981, sia Galluzzo che Bolis avevano indossato la maglia a strisce rossonere del Milan, il primo racimolando 9 presenze in campionato, il secondo fermandosi a quota 2.

Per gli ex del Diavolo oggi agli ordini di Brocchi potrebbe essere una fattore da non sottovalutare…

Nello scorso weekend i brianzoli hanno fatto 1-1 in casa contro la capolista Empoli. Subito in svantaggio sono riusciti a rimediare su calcio di rigore (a proposito: con 6 nessuno ne ha calciati di più in questa Serie B). I veneti, invece, sono stati fra le soprese di giornata, andando ad espugnare il Teghil di Lignano Sabbiadoro, casa del Pordenone. Un 2-1 con le reti di Longo e Giacomelli.

La compagine di Brocchi in trasferta ha fatto 17 punti (4V – 5X – 2P), quella di Di Carlo sul proprio campo 11 (1V – 8X – 1P).

All’andata fu 1-1: Maric di testa al 18’, Dalmonte di destro da fuori area al 57’.

CONFRONTI DIRETTI A VICENZA (SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

9 vittorie Vicenza

5 pareggi

1 vittoria Monza

28 gol fatti Vicenza

18 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A VICENZA (SERIE B)

Vicenza-Monza 0-0, 5° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A VICENZA (SERIE B)

Vicenza-Monza 2-1, 18° giornata 1999/2000