Cagliari più Torino: 22 giornate senza vittorie

L’ultimo successo del Cagliari è rappresentato dal 4-2 della passata stagione: Nandez al 12’, Simeone al 17’, Nainggolan al 46’, Bremer al 60’, Belotti al 65’, Joao Pedro su rigore al 68’. Il più recente successo del Torino è rappresentato dal 4-0 del 2017-2018: Iago Falque al 61’, Ljajic al 65’, Ansaldi al 79’, Obi all’88’.

Nel mezzo rintracciamo il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, del 2018-2019.

Fra l’altro proprio il segno X senza reti è il punteggio più ricorrente al termine dei Cagliari-Torino di campionato: 12 caps fra Serie A e cadetteria.

Dai 38 incontri disputati emerge un bilancio che strizza l’occhio ai rossoblù padroni di casa: a punti in 30 occasioni (14 successi e 16 pareggi) e in vantaggio di 9 reti, 39-30.

Curiosità: negli ultimi 7 incroci gli arbitri in campo hanno sanzionato ben 5 rigori, 4 a favore del Cagliari e 1 per il Torino (tutti trasformati in gol). Nella Serie A 2020-2021 gli isolani ne hanno calciati 3 e affrontati 4, i piemontesi ne hanno tirati 4 e fronteggiati 5.

Ma c’è un altro dato che balza agli occhi guardando l’andamento dei due club in questa stagione.

Sommando assieme le giornate senza successi del Cagliari a quelle del Torino raggiungiamo quota 22 turni. Più di un intero girone di campionato. Il Casteddu è a digiuno da 15 match, nel corso dei quali ha raccolto soltanto 5 punti. Va un po’ meglio al Toro che però è a dieta da 7 impegni, periodo in cui ha comunque fatto 6 punti.

In chiave salvezza un pareggio sarebbe però un passo falso per entrambe le squadre.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A SERIE B)

38 incontri disputati

14 vittorie Cagliari

16 pareggi

8 vittorie Torino

39 gol fatti Cagliari

30 gol fatti Torino

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Torino 0-1, 31° giornata 1964/1965

Cagliari-Torino 4-2, 28° giornata 2019/2020