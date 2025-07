Cagliari, Zortea: "Pisacane farà bene. Una big? Non vedo l'ora. Se fosse possibile..."

vedi letture

Nadir Zortea ha disputato una stagione sicuramente di livello con la maglia del Cagliari e a testimonianza di questo c'è il fatto che solo Denzel Dumfries ha segnato più di lui tra i giocatori nel suo ruolo nel campionato 2024-2025: "Quest’anno ho anche fatto un ruolo un pochino differente rispetto agli altri anni. Ho giocato un pochino più avanzato, quindi ho avuto più possibilità di arrivare vicino alla porta. Inizialmente - spiega a Sky Sport Insider - ho avuto un po' di difficoltà nell'interpretare il ruolo, ma poi, anche studiando altri giocatori, sono riuscito ad arrivare spesso a trovarmi nelle zone importanti e sono stato anche bravo a sfruttare le occasioni".

In che ruolo si trova meglio?

"Attualmente quinto di centrocampo o terzino sono i ruoli in cui mi trovo meglio. Poi quest'anno ho giocato parecchio a destra, quindi attualmente dico che preferisco giocare a destra, però ho giocato su entrambe le fasce, non ho problemi di adattamento. Se dovessi indicare un ruolo preferito, direi quinto di centrocampo a destra".

Lei ha scritto su Instagram frasi come "L'ossessione batte il talento" e "Il lavoro è superiore alla fortuna". Lavora tanto sul fattore mentale?

"Sì, assolutamente. Mi piace evolvermi anche dal punto di vista mentale, leggo parecchi libri e sono aperto anche spiritualmente ad altre cose. Ho iniziato anche a meditare, un qualcosa che ti dà anche una visione differente delle cose e dell'importanza che dai alle cose. L'aspetto mentale mi permette di performare meglio, penso che sia una de delle cose che stia alla base della piramide per il miglioramento".

Perché Pisacane è l'uomo giusto per il Cagliari?

"L'ho visto quest'anno, mi piace, ha delle idee importanti. È molto coraggioso, gli piace giocare con la palla, sicuramente è un allenatore che farà bene, poi la scelta è stata dalla società. Noi siamo contenti di avere un allenatore che ha giocato nel Cagliari, che conosce perfettamente questo ambiente e che è veramente legato a una piazza come quella di Cagliari".

Si sente pronto per l'ultimo scalino?

"Penso che in questi anni in cui sono stato un po' a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l'anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l'ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile".