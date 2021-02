Cosenza-Reggina, all’andata uno 0-0 fra gol-non gol e rigori sbagliati

L’ultimo derby Cosenza-Reggina di cadetteria andò in scena alla sesta giornata del campionato 2001-2002. Terminò col successo dei granata per 1-0. Man of the match Bogdani, che subentrato a Dionigi al 27’ della ripresa, centottanta secondi più tardi marcò la rete che avrebbe regolato la contesa.

Praticamente venti anni fa.

All’andata la sfida è terminata col punteggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0 e… un giallo. E’ il minuto 35 del primo tempo quando un tiro di Loiacono trova il braccio di Tiritiello nei pressi della linea di porta. E’ gol oppure no? In un primo momento l’arbitro sembrerebbe concedere la rete, poi dopo vivaci proteste e un consulto con l’assistente di linea, il fischietto assegna un calcio di rigore e mostra il cartellino rosso (seconda ammonizione) verso il difensore cosentino.

Dagli undici metri, però, Falcone metterà tutti d’accordo intercettando il tiro di Denis.

Gli ultimi due incroci a Cosenza, entrambi andati in scena in quella che è tornata a chiamarsi Serie C, sono terminati in pareggio: 1-1 nel 2017-2018 e 2-2 nel 2016-2017.

Per trovare un segno 1 in schedina dobbiamo andare alla stagione 2014-2015, 2-0 con De Angelis e Caccetta a rete.

Il bilancio totale dei precedenti nei campionati professionistici italiani, 27 incontri disputati, pende nettamente dalla parte dei Lupi della Sila che hanno raccolto punti in ben 22 occasioni (12 vittorie più 10 segni X), mentre i segni 2 in schedina ammontano a 5. Curiosamente però dai 7 faccia a faccia di Serie B emerge un bilancio in equilibrio: 2 successi per società, 3 pareggi. Unica differenza nel computo dei gol marcati: 6-4 in favore del Cosenza.

Stato di forma.

La Reggina che viene da 8 punti negli ultimi 4 turni, pareggi contro Frosinone e Salernitana, successi affrontando Pescara e Virtus Entella (quest’ultime negli ultimi due turni). Cosenza OK da 5 giornate: segni X col Monza, Pordenone, Spal e Cittadella (tutte big dell’alta classifica) e successo sulla Virtus Entella.

CONFRONTI DIRETTI A COSENZA (SERIE B E SERIE C)

27 incontri disputati

12 vittorie Cosenza

10 pareggi

5 vittorie Reggina

37 gol fatti Cosenza

16 gol fatti Reggina

PRIMA SFIDA A COSENZA (SERIE B)

Cosenza-Reggina 3-1, 7° giornata 1988/1989

ULTIMA SFIDA A COSENZA (SERIE B)

Cosenza-Reggina 0-1, 6° giornata 2000/2001