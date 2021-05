Crotone, una porta piena di buchi. Verona, 9 anni senza sconfitte in Calabria

Il Crotone è già retrocesso in Serie B. Ha perso otto delle ultime nove partite giocate in campionato, vincendo nella trasferta di Parma. Il Verona ha raggiunto da tempo la zona tranquillità, quindi non c'è da meravigliarsi se la formazione gialloblu ha tirato i remi in barca: due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei.

Bilancio in equilibrio tra Crotone e Verona almeno per quanto riguarda le partite giocate in Calabria. Con un gol realizzato in più si fa preferire la formazione di casa che però non batte i gialloblu tra le mura amiche da qualche anno: l'ultimo successo è quello alla 36esima giornata del campionato di B 2011/12 (3-1).

Il Crotone in casa ha fatto 13 dei 18 punti totali raccolti questa stagione. Ha la peggior difesa del campionato con 90 gol subiti e ha chiuso solamente due gare senza prendere gol (record negativo in Serie A).

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A E B)

2 vittorie Crotone

3 pareggi

2 vittorie Verona

11 gol fatti Crotone

10 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2004/2005 Serie B Crotone vs Verona 2-2

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2018/2019 Serie A Crotone vs Verona 1-2