D'Aversa senza mezze misure col Napoli. Il Parma è ostico per Gattuso

Sfida numero cinque tra Gattuso e D'Aversa, almeno nelle vesti di allenatori. L'attuale tecnico del Parma ha i numeri a suo favore contro quello del Napoli. Una vittoria e un gol fatto dalle sue squadre in più all'attivo. Questo è quello che ci dicono le statistiche in campionato tra i due. La scorsa stagione il Parma di D'Aversa seppe battere in Napoli di Gattuso sia all'andata che al ritorno: entrambe le gare finirono 2-1 per i ducali.

Gattuso ha saputo riequilibrare il suo bilancio contro il Parma vincendo 2-0 in Emilia alla prima giornata di questo campionato. Però c'è da dire che allora c'era Liverani in panchina dall'altra parte. Comunque i gialloblu sono sempre stati ostici da affrontare per il tecnico calabrese.

D'Aversa invece è senza mezze misure contro il Napoli: pareggi zero, due vittorie e due sconfitte. Nella stagione 2018/19 arrivarono due secche battute d'arresto contro i partenopei con zero gol all'attivo del suo Parma. L'anno scorso invece, come abbiamo già scritto, en plein di successi.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS D'AVERSA

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

2 vittorie D'Aversa

5 gol fatti squadre Gattuso

6 gol fatti squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS PARMA

2 vittorie Gattuso

1 pareggio

2 vittorie Parma

7 gol fatti squadre Gattuso

6 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS NAPOLI

2 vittorie D'Aversa

0 pareggi

2 vittorie Napoli

4 gol fatti squadre D'Aversa

9 gol fatti Napoli