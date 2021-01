Di Francesco vs Pioli, il pareggio è una rarità. E quasi, quasi è meglio giocare fuori

Di Francesco contro Pioli, atto decimo di questa sfida tra allenatori. Fino ad ora il fattore casa non è stato importante, anzi. E allora vediamo che l'attuale tecnico del Milan è andato meglio quando ha incontrato il collega fuori casa (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), così come la guida del Cagliari del resto (2 vittorie, un pareggio e una sconfitta). A proposito di pareggi, in Di Francesco contro Pioli è praticamente una rarità. Una sola volta i due hanno diviso la posta in palio: Fiorentina-Roma 1-1 stagione 2018/19.

Trovare un pari è molto difficile anche nelle sfide tra Di Francesco e il Milan. Anche in questo caso c'è solo un ics: Roma-Milan 1-1 del 3 febbraio 2019.

Pioli OK contro il Cagliari con 10 vittorie ottenute in 19 partite (5 le sconfitte). La scorsa stagione il tecnico di Parma ha fatto en plein di successi con il suo Milan (due vittorie, cinque reti realizzate ai sardi e zero subite).

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS PIOLI (ANDATA E RITORNO)

4 vittorie Di Francesco

1 pareggio

4 vittorie Pioli

13 gol fatti squadre Di Francesco

14 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS MILAN

5 vittorie Di Francesco

1 pareggio

7 vittorie Milan

23 gol fatti squadre Di Francesco

24 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS CAGLIARI

10 vittorie Pioli

4 pareggi

5 vittorie Cagliari

33 gol fatti squadre Pioli

19 gol fatti Cagliari