Fra pitagorici e felsinei regna il pareggio. Anche se in A il segno X…

Nel massimo campionato italiano regna l’equilibrio più assoluto. Un successo per parte. Una rete messa a segno da ciascun club.

Perché i Crotone-Bologna di Serie A sono terminati 0-1 nel 2016-2017 (Dzemaili al 51’) e 1-0 nel 2017-2018 (Simy al 25’).

Ma anche scendendo di categoria, in Serie B, è pareggio. Vittoria col punteggio di 3-0 nel 2005-2006 per i rossoblù calabresi, per 2-0 nel 2014-2015 per i rossoblù emiliano romagnoli. Cui dobbiamo aggiungere una match chiuso in parità. L’unica differenza stavolta la rintracciamo nel computo dei gol.

Stravaganza: nonostante regni l’equilibrio, in Serie A mai questa sfida è terminata col segno X. Neppure se prendiamo in considerazione i match al Dall’Ara. Anzi, al termine di 4 dei 5 scontri diretti chi ha vinto lo ha fatto col minimo punteggio necessario, l’1-0.

Nello scorso weekend i ragazzi di Cosmi hanno perso a Roma contro la Lazio. Però hanno dato del filo da torcere ai biancocelesti. Sui 15 punti in classifica, 13 sono stati raccolti allo Scida (4V – 1X – 8P). In una graduatoria con i soli risultati interni i pitagorici sarebbero salvi, avendo alle spalle ben cinque squadre: Cagliari, Benevento, Spezia, Parma e Torino.

La formazione di Mihajlovic viene dal successo sulla Sampdoria. Dei 31 punti che vanta, solo 10 sono stati conquistati in trasferta (2V – 4X – 8P). Lontano da casa soltanto tre club hanno fatto peggio dei felsinei: Fiorentina, Parma e Crotone.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

2 vittorie Crotone

1 pareggio

2 vittorie Bologna

4 gol fatti Crotone

3 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Bologna 0-1, 20° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Bologna 1-0, 31° giornata 2017/2018