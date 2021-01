Giampaolo senza sconfitte con Juric...e contro il Verona

vedi letture

Ivan Juric non è mai riuscito a vincere contro Marco Giampaolo come allenatore. Cinque le sfide tra i due e tre le vittorie per l'attuale allenatore del Torino che spera vivamente che questa tradizione venga mantenuta, anche perché ha bisogno di punti per rimpolpare la classifica del Toro e far diventare più salda la sua panchina.

E zero sono anche le sconfitte di Giampaolo contro il Verona. Sette in questo caso i precedenti con 5 affermazioni da parte del tecnico nato in Svizzera. Tra l'altro nelle ultime cinque partite giocate contro gli scaligeri ha sempre chiuso la gara senza subire reti (4 vittorie e un pareggio).

Infine una vittoria di Juric contro i granata in cinque partite giocate. Risale alla stagione 2016/17 quando alla 37esima giornata riuscì ad imporsi con il suo Genoa in casa per 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS JURIC (ANDATA E RITORNO)

3 vittorie Giampaolo

2 pareggi

0 vittorie Juric

6 gol fatti squadre Giampaolo

2 gol fatti squadre Juric

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS VERONA

5 vittorie Giampaolo

2 pareggi

0 pareggi

9 gol fatti squadre Giampaolo

3 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS TORINO

1 vittoria Juric

2 pareggi

2 vittorie Torino

7 gol fatti squadre Juric

8 gol fatti Torino