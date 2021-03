I gol di Rukavina e Weah che tifa Roberts. Quante storie per i Monza-Venezia

L’ultimo faccia a faccia di cadetteria e in Brianza risale alla stagione 2000-2001. Alla prima giornata del torneo finisce col punteggio di 2-3. Questa la sequenza delle reti: Branca al 34’ e Rukavina al 39’ del primo tempo; Damiani al 2’, Rukavina al 12’, Di Napoli al 17’ della ripresa. Curiosità: quelli di Tomislav Rukavina risulteranno gli unici centri del centrocampista croato nella sua avventura italiana.

Il più recente segno 1 in schedina?

Annata 1997-1998, terzo turno, 1-0. Man of the match Roberts a segno una manciata di minuti prima del triplice fischio finale. E anche stavolta non manca la singolarità. L’attaccante liberiano Zizi Roberts è molto amico del milanista Weah. Tanto che quel giorno l’attuale presidente della Liberia è in tribuna a tifare per i biancorossi.

Non dobbiamo però scordare che la sfida, negli anni Duemila, ha avuto anche 6 precedenti in quella che è tornata a chiamarsi Serie C. Questo il bilancio recente: 2 affermazioni dei padroni di casa, 3 segni X, 1 successo per gli ospiti. E proprio gli arancioneroverdi sono stati gli ultimi a esultare in un faccia a faccia: 2014-2015, 1-2, Uliano al 16’, doppietta di Guerra al 37’ e al 58’.

La squadra di Brocchi è seconda in solitaria. Dei 50 punti in classifica, 26 sono stati raccolti in casa (7V – 5X – 2P). Quella di Zanetti insegue a 46, ma lontano dal Penzo ne sono arrivati 20 (4V – 8X – 2P).

Concentrandoci sulla classifica solare del 2021 scopriamo che i due club hanno tenuto un passo simile: 1,62 punti/match il Monza, 1,69 il Venezia.

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE B E SERIE C)*

25 incontri disputati

16 vittorie Monza

5 pareggi

4 vittorie Venezia

35 gol fatti Monza

17 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Venezia 1-0, 34° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Venezia 2-3, 1° giornata 2000/2001

* Conteggiato lo spareggio salvezza a fine stagione 1959/1960.