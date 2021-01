I magnifici 15 dell'Atalanta contro i soli 7 laziali. La panchina di Gasperini...

Atalanta in grande forma. La squadra allenata da Gasperini non perde dalla nona giornata di campionato. Dopo quel KO sono arrivate sei vittorie e quattro pareggi e tutti senza un elemento che era importante per la compagine nerazzurra come il Papu Gomez (finito al Siviglia da pochi giorni). Buon momento anche per la Lazio che ha portato a casa 13 punti su 15 nelle ultime cinque gare.

La Lazio ha ottenuto otto vittorie su 55 partite giocate in casa dell'Atalanta. Nerazzurri che hanno vinto le ultime due e viene da tre risultati positivi interni contro i biancocelesti. La gara della scorsa stagione è stata molto particolare perché i ragazzi di Gasperini sono riusciti ad imporsi per 3-2 in rimonta (perdevano 2-0 dopo appena 11 minuti di gioco). Da quel momento è cambiato anche il campionato della squadra di Inzaghi che era allora in corsa per lo Scudetto e cominciò a perdere gradualmente contatto dalla vetta.

L'Atalanta è la formazione di A che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi, ovvero 15. E la Lazio? Sono solo 7 quelli che sono finiti nel tabellino. Meno marcatori ne ha solo il Parma con 6. Sempre l'Atalanta è in vetta anche in un'altra graduatoria, vale a dire quella dei gol ottenuti da giocatori partiti dalla panchina con 9.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

22 vittorie Atalanta

25 pareggi

8 vittorie Lazio

76 gol fatti Atalanta

46 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Lazio 0-0



L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Lazio 3-2