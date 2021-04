I soli 7 squilli dell'Atalanta a Roma. Ma negli ultimi cinque anni...

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie A per la Roma. Il club giallorosso ha rallentato in Italia in coincidenza con l'impegno importante di Europa League, competizione nella quale è arrivata alle semifinali. Atalanta invece in grande spolvero con cinque vittorie consecutive e nove successi nelle ultime dieci gare.

A Roma però ci sono solo 7 affermazioni per gli orobici in 61 partite di campionato, anche se è giusto dire che tre di questi sono arrivati negli ultimi cinque precedenti.

L'Atalanta continua a detenere il primato per giocatori diversi mandati a segno (16, come Bologna e Torino) e per reti realizzate da calciatori entrati a partita in corso (14, dato rafforzato nelle ultime due settimane). La Roma è in testa per reti realizzate nei primi tempi (33) davanti proprio all'Atalanta che è a 32.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

34 vittorie Roma

17 pareggi

7 vittorie Atalanta

104 gol fatti Roma

56 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1937/1938 Serie A Roma vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Atalanta 0-2