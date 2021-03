Il cammino quasi perfetto di Conte con il Torino e l'en plein contro Nicola

Vita dura fin qui per Davide Nicola contro Antonio Conte. Nelle vesti di allenatori, i due si sono incontrati due volte e per due volte ha vinto il tecnico pugliese. E il tutto senza neanche subire una rete. All'andata in questo campionato non si sono confrontati perché sulla panchina del Toro c'era Marco Giampaolo.

Una sola vittoria e ben cinque sconfitte per Nicola contro l'Inter. Il successo in questione è Crotone-Inter 2-1 del 9 aprile 2017. Tra l'altro quelle due reti sono state le uniche realizzata da una squadra allenata dal tecnico di Luserna San Giovanni ai nerazzurri, a fronte di 12 subite.

Conte contro il Torino invece è imbattuto. Due pareggi, quando era in B con il Siena, poi solo vittorie alla guida di Juventus e Inter. E con i nerazzurri viaggia ad una media di oltre tre gol a partita contro il Toro (3-0, 3-1, 4-2).

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS CONTE

0 vittorie Nicola

0 pareggi

2 vittorie Conte

0 gol fatti squadre Nicola

5 gol fatti squadre Conte

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS INTER

1 vittoria Nicola

0 pareggi

5 vittorie Inter

2 gol fatti squadre Nicola

12 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS TORINO

7 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Torino

20 gol fatti squadre Conte

6 gol fatti Torino